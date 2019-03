/VIDEO/ Vodák se převrátil na jezu v Radešově na Klatovsku, proud ho unášel další tři kilometry. Vytáhli ho až u autokempu v Anníně. Muž ztratil vědomí, za stálé resuscitace jej záchranáři transportovali vrtulníkem do nemocnice.

„Byli jsme vysláni k topícímu se vodákovi. Nejprve nám hlášení přišlo nad Čeňkovu pilu, poté jsme přejížděli do Radešova, kde bylo zjištěno průzkumem a od svědků, že člověk plave po hladině směrem na Annín. Všechny jednotky se přemístily tam. Pomocí suchých obleků a uvázaných hasičů, kteří pro něj skočili do vody, se nám ho podařilo vytáhnout. Začala okamžitá resuscitace. Po přistání vrtulníku jsme ho předali jednotce zdravotnické záchranné služby,“ popsal hasičský velitel zásahu Bohumír Bucifal s tím, že vodák byl ve vodě zhruba deset až patnáct minut. „Prý měl vestu, ale my když jsme ho vyndali, tak už ji neměl. Bohužel ale neměl přilbu. Dostal náraz do hlavy, protože měl krvácející ránu na hlavě," poznamenal Bucifal.