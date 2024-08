„Muži ve věku 27 až 31 let prý původně ohrožovali zaměstnance kliniky nožem, a tak si vynutili útěk. Poté utekli směrem k Alburgu,“ píše Bild. Alburg je čtvrť Straubingu. Do pátrací akce se zapojili policisté se psy, vzlétl i vrtulník. Přes rozsáhlá opatření a zvýšenou přítomnost policie ve Straubingu kvůli Gäubodenvolksfestu (druhý největší po Oktoberfestu v Bavorsku, 1,5 milionu návštěvníků) se muže do nedělního rána nepodařilo chytit.

Čtyři uprchlíci jsou dle Bildu narkomani. Byli odsouzeni za krádeže a trestné činy související s drogami. Podle dolnobavorské policie je lze popsat takto:

Denis Eler, Bosňan

31 let, cca 88 kg, výška cca 178 cm, svalnatá/štíhlá postava, jizva na pravém obočí, černé vlasy, pravděpodobně ulízaná záda, černý (plnovous).

Tetování: levá paže, pravá ruka, levé ucho.

Má mít podle aktuálních informací na sobě černé tričko a černé kraťasy.

Moritz Kühlborn, Němec

28 let, 85 kg, vysoký cca 186 cm, sportovní postavy, štíhlé postavy, vyholené vlasy (pleš), kozí bradka.

Tetování: na obou pažích/rukách a levém lýtku.

Má mít podle aktuálních informací na sobě bílé tričko a černé dlouhé sportovní kalhoty.

Angelo Jirimias , Němec

28 let, cca 65 kg, výška cca 180 cm, štíhlá postava, krátké (tmavé) blond vlasy.

Tetování: předloktí vpravo, nadloktí vlevo, chodidlo vlevo a vpravo.

Má mít podle aktuálních informací na sobě sportovní bundu s kapucí v šedé barvě (mikina s kapucí) a tenisky.

Zeqir Beqiri, Kosovan

27 let, cca 70 kg, vysoký cca 185 cm, normální postavy, dlouhé tmavě blond/hnědé vlasy svázané do culíku, plnovous.

Podle aktuálních informací má mít na sobě černé tričko a černé kalhoty.

Pokud byste byli v Německu a někoho z nich viděli, volejte linku 110.