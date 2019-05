Muž v domku zemřel násilnou smrtí a byla nařízena soudní pitva. "Zahájili jsme úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vraždy," informovala mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

V odpoledních hodinách v úterý 30. dubna policisté zadrželi muže podezřelého z vraždy. "Došlo k zadržení podezřelého a probíhají výslechy," informovala policejní mluvčí Středočeského kraje Michaela Richterová. A pokračovala dále: "Dnes budou také výsledky nařízené soudní pitvy." Více detailů k osobě pachatele policie nesdělila.

Dům, kde byl mrtvý muž nalezen, byl v úterý 30. dubna dopoledne obehnaný policejní páskou a strážci zákona byli na místě.

Lidé z nejbližšího okolí, kteří zavražděného znali, jsou v naprostém šoku. Prý se jednalo o hodného člověka, který žil v domku s pejskem. „Je to hrůza! My jsme ho znali, byl to takový tichý pán. Jedna paní mu chodila krmit psa a prý ho ale už dva dny neviděla,“ popsala v úterý dopoledne jedna z místních obyvatelek.

„Je to strašný pocit, když se něco takového stane tak blízko od nás. Bydlíme odtud tři kroky,“ poznamenala s tím, že se okamžitě začalo po Březnici říkat, kdo za strašlivým činem mohl stát. „Ale to jsou jen zvěsti,“ dodala oslovená žena.