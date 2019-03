/FOTOGALERIE/ Dvě vlakové soupravy se srazily v úterý ráno blízko brněnského hlavního vlakového nádraží. Na místě jsou tři hasičské jednotky. „Z vlaku evakuujeme 250 lidí,“ řekl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. Při nehodě se zranilo dvaadvacet lidí.

Na místě se měl srazit osobní vlak mířící z Letovic do Brna s osobním vlakem jedoucím z Brna do Březové nad Svitavou. „Příčinu nehody zatím vyšetřujeme. Vlak do Březové podle prvotních informací neměl pro vjezd na kolej povolení," uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.



Událost potvrdila i policie. „Ve stanici Brno hlavní nádraží došlo po osmé hodině ke střetu dvou drážních vozidel. Několik osob je zraněných, další byly evakuovány. Dechové zkoušky obou strojvedoucích byly negativní," uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.