„Dosud nezjištěný pachatel ho před jedním z barů nejprve srazil k zemi e následně ho kopl do hlavy. Způsobil mu zranění, která se vyžádala transport do nemocničního zařízení s dosud blíže neurčenou dobou léčby,“ uvedl Richard Palát z ostravské policie, která případ šetří jako těžké ublížení a výtržnictví.

„Pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal Palát.

PODEZŘELÝ

Podezřelým je muž ve věku 25 až 30 let, vysoký 175 až 180 centimetrů, sportovní svalnaté postavy, téměř bez vlasů nebo velmi krátkého střihu. Měl černé triko s krátkým rukávem a kraťasy.

Podle policie se v době činu pohyboval ve společnosti muže a ženy. Muž byl ve věku 25 až 30 let, vysoký asi 180 centimetrů, svalnaté postavy, žena má 20 až 24 let, je 165 až 170 centimetrů vysoká, štíhlé postavy, tmavých dlouhých vlasů stažených vzadu do copu. Oblečeny měla černé rifle a černý top nad břicho.

Informace k případu lze sdělit na linku 158 nebo telefonní číslo 974 726 879.