V České Lípě se pokusil znásilnit starší ženu. Násilníka chytli na hranici

Znásilnění ani pokus o útěk do své rodné země nevyšel 27letému cizinci, který na konci listopadu zaútočil na největším sídlišti v České Lípě na 62letou ženu. Muže se podařilo policistům před Vánocemi zadržet na Slovensku. Českolipský soud ho následně poslal do vazby, za mřížemi si může pobýt až deset let.

Znásilnění. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Mladý cizinec ženu sexuálně napadl 27. listopadu kolem sedmé hodiny ráno před vchodem do panelového domu na sídlišti Špičák. Nejprve ji povalil na zem, osahával ji na intimních partiích a pokusil se ženu svléct. „Ta se mu ubránila aktivním odporem, který ho nejspíše zaskočil. Když muže kousla do ruky, upustil od svého jednání a utekl,“ popsala mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. ROZSÁHLÉ PÁTRÁNÍ Kriminalisté brzy znali pachatelovu totožnost, v místě svého přechodného bydliště jej ale nenašli. Celostátní pátrání proto připojili také do Schengenského informačního systému. Bylo jim jasné, že se bude snažit republiku co nejrychleji opustit. Silvestrovská bilance v kraji: Utržené prsty, srdeční zástava, požár auta Přečíst článek › „Díky tomu hledaného cizince zadrželi slovenští policisté hned poté, co se neúspěšně pokusil uprchnout přes slovenský hraniční přechod do své domovské země. Jedná se o občana jednoho východoevropského státu, kterým není Slovenská republika,“ uvedla Baláková. Místo domů tak útočník pár dní před vánočními svátky putoval zpět do České Lípy, vyslechl si obvinění z pokusu o znásilnění a nabral směr vazební věznice. „Důvodem návrhu na vzetí do vazby byla obava, že by se trestnímu stíhání na svobodě vyhýbal, což dokázal i svým pokusem o útěk před spravedlností,“ dodala policejní mluvčí. Policisté vyšetřují v rámci Libereckého kraje zhruba 120 až 200 sexuálních útoků ročně. Zákupy se do dvou let konečně dočkají obchvatu Přečíst článek ›

Autor: Petra Hámová