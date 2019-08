Ani pohotová reakce svědků nepomohla muži, který spadnul u Vranova nad Dyjí spadl do Dyje. „Na tísňovou linku zavolali náhodní svědci, kteří uviděli v dáli postavu a následně uslyšeli šplouchnutí do vody. Přestože se snažili muže najít, jejich snahu hatila tma a komplikovaný terén," uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Daniel Seifert

Podle ní na místo policisté povolali i psovoda se psem. „Právě v této situaci svoji dovednost prokázal služební pes, kterému se podařilo označit místo, odkud muž do vody spadl. Psovod se snažil sestoupit do řeky tam, kde jeho pes místo označil. Pátrací akce tak byla do několika málo minut ukončena, neboť psovod v řece opravdu objevil bezvládné tělo. Kolegové následně muže z vody vytáhli a začali provádět resuscitaci, a to až do chvíle, kdy ho předali záchranářům. Bohužel veškerá snaha záchranářů byla marná, čtyřiačtyřicetiletého muže se již oživit nepodařilo," doplnila policejní mluvčí.