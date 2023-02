Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v úterý večer vtrhl do sázkové kanceláře v Havířově, ukradl peníze a zmizel ve tmě.

„Pachatel kolem půl sedmé večer vpadl do provozovny sázkové kanceláře a na obsluze si pod pohrůžkou násilí vyžádal finanční hotovost. Tu mu 46letá žena vydala a on ji uložil do igelitové tašky. Ženu nezranil,“ informoval o přepadení policejní mluvčí René Černohorský.

Přepadení v Havířově, na stopu lupiče byl nasazen i pes

Podle jeho slov se jednalo o muže štíhlé postavy, vysokého zhruba 180 centimetrů. Na sobě měl černé oblečení a na hlavě kuklu.

„Na místo dorazila hlídka, poté policisté obvodního oddělení Havířov 1. Zajistili místo pro vyšetřování, po stopách pachatele se vydal i služební pes,“ doplnil Černohorský.

Za posledního čtvrt roku se v největším městě na Karvinsku nejedná o ojedinělý případ. V listopadu si lupič vybral sázkovou kancelář v městské části Podlesí, v lednu se další přepadenou sázkovkou stala ta Dlouhé třídě. Tohoto pachatele už ale policie dopadla, a tak se dá předpokládat, že ani tento zhrzený sázkař daleko neuteče.