Letecký transport si vyžádala vážná zranění dívky, která jí v úterý večer přivodili dva psi, když utekli z areálu firmy v Holýšově na Plzeňsku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Dva psi plemene rotvajler utekli z areálu jedné firmy na okraji Holýšova. Následně napadli dívku, které způsobili vážná zranění,“ informovala mluvčí policie Michaela Raindlová. „Do nemocnice musela být transportována letecky,“ dodala mluvčí policie.

Psy se podařilo odchytit až ve středu dopoledne.

Útok dvou rotvajlerů na desetiletou dívku v Holýšově nebyl podle místních prvním, který se za poslední měsíce ve městě stal. Psi utekli svému majiteli poněkolikáté a už předchozí útok skončil malérem. „Ano, mohu to potvrdit. Psi utekli opakovaně, myslím že už potřetí. V zimě, asi čtyři měsíce zpátky, pokousali psa i jeho majitele. Naštěstí z toho tehdy ale nebylo žádné vážné zranění, takže majitel těch psů proto dostal jen pokutu,“ potvrzuje Libor Schröpfer, místostarosta Holýšova.

Úterní případ tak šťastný konec neměl. Napadenou dívku musel transportovat vrtulník na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice s těžkými zraněními.

Neuhlídala psa, pokousal pošťačku. Stařenka dostala podmínku

„Jedná se o ukrajinskou holčičku, která šla kolem bývalých kasáren se svojí maminkou. Bydlí na ubytovně v blízkosti areálu, odkud psi utekli. Podle mých informací si se psy nejprve hrály, ale za pár minut už mně odtamtud volali, že je psi napadli. Jaká byla příčina, to nevím,“ říká k případu starostka Holýšova Alena Burianová.

Podle svědectví místních utekli rotvajleři z oploceného areálu betonárky, sídlící v průmyslové zóně bývalých kasáren, kde jsou přes den pod zámkem a do areálu je majitel pouští jen na noc. Místní však po předchozích událostech mají stále strach.

Bulteriér napadl v Přívěticích dvě děvčátka, mladší útočil na obličej

„Vím, že už párkrát utekli a stát se to může zase. Je to hrozné, co se stalo té holčičce. Já se se svým pejskem bojím chodit ven. Mám ho puštěného jen na dvoře, a když jsem slyšela, co se stalo, raději jsem ho hned zavřela,“ říká dvaasedmdesátiletá Eva Šťastná z Holýšova.

Oba psy se podařilo díky třem místním mužům odchytit ve středu před desátou hodinou dopoledne. Majitel si je převzal a odvezl do uzamčeného kotce v areálu firmy.

„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a prověřují veškeré okolnosti,“ doplnila Raindlová.