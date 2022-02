Podle obžaloby Petr S., který žije na Karlovarsku, měl nejméně od poloviny roku 2016 do dubna 2019 nevlastní dceru opakovaně osahávat v oblasti prsou a na genitáliích, třít svým přirozením o její přirození a v jednom případě se měl na ní pokusit vykonat pohlavní styk. To vše buď doma, při cestách kamionem, kde ho doprovázela, nebo v osobním autě.

Petr S., který přišel o francouzských holích, soud nejprve varoval, že vzhledem ke svým zdravotním potížím může omdlít. „Sanitku ale nevolejte, proberu se a pojedeme dál,“ řekl s tím, že je sice stále kamioňák, ale už třináct měsíců marodí. S obžalobou podle svých slov nesouhlasí. „Cítím se nevinen, mám čisté svědomí,“ prohlásil a pak soudu ve své velmi obsáhlé výpovědi řekl, že s dívčinou matkou se seznámil v době, kdy oba měli své čtyři děti. On s třemi matkami, ona s jedním partnerem, který je teď ve vězení. Společně si pořídili v roce 2015 syna a od té doby spolu bydlí. Řekl, že ženinu nejmladší dceru měl rád a choval se k ní jako k vlastní. Teď na ní ale nenechal nit suchou. Označil ji za zlodějku, útěkářku a lhářku. Vše si podle něj vymyslela, aby se dostala z domova, protože se neměla ráda s přísnou matkou.

Na stranu obžalovaného se postavila i jeho družka, která řekla, že mu věří, že je nevinný. I ona dceru označila za lhářku. Přiznala ale, že jí dívka celkem třikrát řekla, že ji otčím zneužívá. Poprvé, když jí bylo 12 let. „Tehdy jsem jí věřila a chtěla to hned řešit. Ale ona nechtěla. A když si s ní promluvila rodina, přiznala, že si vše vymyslela,“ uvedla dívčina matka. Dodala, že podruhé bylo dívce čerstvých 15 let a zároveň se přiznala, že už není panna, tak s ní řešila tohle a nikoli zneužití. A potřetí až když byla dívka na útěku, z něhož už se domů nevrátila. Jak je možné, že zneužívání ze strany otčíma naznačily i starší dcery, matka netuší. „Nikdy jsem nepozorovala, že by se k dětem choval nevhodně,“ řekla.

Líčení bude pokračovat v dalších týdnech.