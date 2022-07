U všech migrantů je důvodné podezření na kožní chorobu, policie spolupracuje se záchrankou a nemocnicí Na Bulovce, kde by je měli vyšetřit. Pokud by se to nepotvrdilo, půjdou do policejní cely a následně si je převezme cizinecká policie.

Všechny hlídky policie, jak středočeské, tak pražské, samozřejmě čekala důkladná dezinfekce.

V době, kdy migranti z kamionu vyskákali, v něm nebyl řidič. Policie už ho ale vypátrala. Jedná se o občana Bulharska a bude řešen za možné převaděčství.