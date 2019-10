Incident se odehrál v jednom z bytů, kam vnikli policisté kvůli nahlášené střelbě. Další podrobnosti redakce připravuje. „Jednoho člověka máme v péči, utrpěl středně těžká poranění. Druhý muž podlehl střelným zraněním ještě před naším příjezdem,“ potvrdila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Událost vyšetřují policisté. "Krátce po třetí hodině odpoledne jsme dostali informace o střelném poranění osoby v domě. Prvosledová hlídka provedla zákrok, vstoupila do bytu, kde našla osobu bez známek života. Další osoba skončila v péči lékařů. Zbraň jsme zajistili, probíhá ohledání místa činu. Nebezpečí nehrozí," ujistil policejní mluvčí Pavel Šváb.

"Samozřejmě existuje celá řada vyšetřovacích verzí, ale ty se budou stanovovat na základě ohledání místa činu," doplnil mluvčí.

U incidentu byla i prodavačka z nedalekého obchodu s korálky, která si nepřála zveřejnit jméno. „Viděla jsem chumel lidí a chaos. Přišla jsem ale až když odjížděla houkající sanitka. Kolegyně mi říkala, že viděla i těžkooděnce,“ okomentovala.

Dění v domě postřehla i obsluha pizzerie Orteca. „Viděla jsem muže, který seděl v domě na zemi a držel se zábradlí. Potom odešel do sanitky, takže to byl možná ten postřelený, protože se sanitkou potom i odjel. Domnívám se, že to byl majitel domu. Ten se všemi podle mě vycházel strašně dobře,“ uvedla žena, která si přála zůstat v anonymitě.

V domě podle ní žijí především rodiny s dětmi a studentni.