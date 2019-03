Podle správkyně parku Marie Slavíkové není noční případ ojedinělý. „Stalo se to už několikrát, většinou když lidé v zahradě třeba grilují. Občas se tam někdo vyválí nebo třeba vypustí psy,“ komentovala.

Fotografii poničených rostlin zveřejnili zástupci Veřejné zeleně města Brna na sociální síti. „Za odměnu by si zasloužili nahradit škodu a navrch tisíc hodin veřejných prací. Však oni by si to příště rozmysleli,“ komentoval příspěvek třeba Pavel Veselý.

Park se i kvůli vandalům snaží častěji kontrolovat brněnští strážníci. „Tento konkrétní případ nám nikdo nehlásil,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.