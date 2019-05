Rychnovští kriminalisté šetří další případ nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obvinění z toho přečinu si vyslechl pětadvacetiletý mladík z Vamberka.

V policejní síti uvízl další distributor pervitinu. | Foto: Policie ČR

"Nejméně od roku 2010 do září loňského roku, kdy nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody, neoprávněně nabídl, prodal nebo jinak jinému opatřil v okruhu svých známých, přátel a zájemců psychotropní látku metamfetamin, zvaný pervitin. Této nezákonné činnosti se dopouštěl zejména v Pekle, Doudlebách nad Orlicí, Kostelci nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a na dalších místech Rychnovska a Svitavska. V uvedeném období neoprávněně poskytl pervitin za peníze, výměnou za věci či zdarma nejméně 34 osobám v různě velkých dávkách nejméně ve 363 případech, celkem za částku 182 tisíc korun. Pervitin rovněž poskytl dvěma dětem, a to v 45 případech za celkovou částku 13 tisíc korun (a dílem zdarma)," uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.