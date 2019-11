Vlak tu usmrtil člověka, který tu na něj měl v kolejišti schválně čekat. Doprava na kolejích se zastavila. Nebylo to poprvé, co zde zemřel člověk právě tímto způsobem. Naposledy to byla v létě žena, která úmyslně čekala v dráze vlaku.

K večerní nedělní nehodě došlo v místě, které je mezi strojvůdci označováno jako úsek smrti. V minulosti se zde stalo už hodně podobných nehod. I mladých lidí, kteří si tu vstoupením do kolejí vzali dobrovolně život. A jak to bylo v neděli, kdo to byl? Co tomu říká strojvedoucí?

Policie případ ještě neuzavřela. „Při nehodě zemřel 40letý muž. Co přesně se stalo je předmětem vyšetřování. K události nebudeme sdělovat bližší podrobnosti,“ uvedl mluvčí teplických policistů Daniel Vítek. Podle diskutérů na facebooku je jasné, že muž skončil v kolejišti schválně. Na Facebooku se po události na chvíli dokonce objevilo i jméno dotyčného. Správně ale bylo později vymazáno. Redakce jméno zná. Jde o muže z Teplic. Nejspíše se nedokázal vyrovnat se svých duševním stavem. Sebevražda je totiž nejpravděpodobnější motiv. Ve hře je ale také i verze nešťastné náhody. Policie má výpovědi z místa činu. Případ ještě není uzavřený.

Pokud jde o sebevraždu, lidé většinou nechávají dopis na rozloučenou, kde obhajují své rozhodnutí ukončit život. Příčiny jsou různé, většinou zdravotní a psychické problémy.

Jak se s takovou událostí vyrovná strojvedoucí? "Je to individuální záležitost. Nejhorší to je pro každého poprvé. Znám kolegy, které poté hned skončili. Já když jsem v minulosti měl auto na přejezdu, tak jsem šel hned za dva dny poté znova do práce. Musel jsem," vypráví Ivo Valášek, který řídí vlaky už přes 30 let.