Jenže v lahvi se našly zbytky metylalkoholu a policisté zpozorněli, nebyla by to totiž první smrt v souvislosti s pančováním alkoholu v Česku. Metanolová aféra právě v té době hýbala děním v Česku.

Policisté začali případ vyšetřovat jako vraždu a postupně rozplétali i vztahy, které ženu obklopovaly. Od roku 2000 byla rozvedená, ovšem s 59letým bývalým manželem Václavem Valterou nadále obývala chodovský byt. A část zařízení v chodbě bytu měli exmanželé společnou. Navíc soužití nedělalo dobrotu a provázely je stále se stupňující hádky. K tomu připočtěme ženinu závislost na alkoholu.

Postupně si vyšetřovatelé dávali vše dohromady, a nakonec vytvořili obrázek skutku, se kterým se ztotožnili i státní zástupkyně a soudci. Muž se podle zjištění kriminalistů rozhodl s problémy s bývalou manželkou skoncovat. Natrvalo. Tím, že se bývalé ženy zbaví jednou provždy. A v březnu na ni nastražil zákeřně číhající smrt. Počítal s jejím kladným vtahem k alkoholu – a s tím, že mu žena upíjí z láhví uložených v lednici ve společné předsíni. Nachystal tam tedy pití, které zabíjí. Dvě láhve vodky doplněné smrtícím metanolem.

Vykalkulované to měl promyšleně. Metanolová aféra, související s pokoutním prodejem pančovaného alkoholu, si po celé republice vyžádala 47 životů – a dalším osmi desítkám lidí závadné pití přivodilo velmi závažné zdravotní komplikace. No tak holt bude o jednu oběť víc… Koho by v takové situaci napadlo myslet na vraždu?

Václav Valtera u Vrchního soudu v Praze:

Vyšetřování spojené s pátráním po původu smrtící vodky ale odhalilo skutečnou pravdu. Podle obžaloby se láhev se zabijáckým obsahem nechladila dlouho. Z lednice zmizela už druhý den. A třebaže muži muselo být jasné, že si žena z flašky přihýbá ve své ložnici, neudělal nic, aby tragédii zabránil. Naopak: počkal tři dny – a pak se šel podívat, jak vše dopadlo.

Jeho záměr vyšel. Exmanželku našel klečet mezi postelemi. Mrtvou. Pak pachatel postupoval tak, jako by neměl ponětí, co se stalo. Telefonoval na linku 155 a přivolal záchranáře. Utajit, co udělal, se mu ale nepodařilo.

Šlo o nešťastnou náhodu, tvrdil muž

Valtera nakonec skončil u soudu a tam se hájil tím, že šlo o nešťastnou náhodu. „Promyšleně jsem nic z toho, o čem mluví obžaloba, neudělal," zdůraznil v jednací síni. Nepopíral, že smrtící směs skutečně připravil on – ze zvědavosti. V čase metanolové aféry prý chtěl vyzkoušet, jak jed chutná. A tvrdí, že to opravdu zkusil. Prý nic moc – a ještě mu bylo špatně. Vyhodit, co nachystal, by prý ale byla škoda, a tak si zabijáckou vodku schoval. Pro možné použití při lakování dřeva. Vysvětlit, proč ji nenechal v dílně a umístil zrovna do lednice, kam mu exmanželka chodila upíjet z jeho láhví, ale nedokázal.

V listopadu 2013 soud dospěl k závěru, že Valtera vraždil – byť ne s rozmyslem, ale pod vlivem afektu z dlouhodobě se hromadících negativních emocí. A muže poslal na 11 let do vězení.

To ovšem nebyl konečný verdikt, Valtera se odvolal a v dubnu 2014 zasedl odvolací soud. „Proč by člověk odnesl směs na lakování dřeva ze sklepa do bytu a uložil ji mezi potraviny do lednice?“ podivovala se předsedkyně senátu Vrchního soudu Jaroslava Maternová.

Soudkyně prostě neuvěřila Valterovi tvrzení, že metanol s vodkou smíchal ze zvědavosti, ani tomu, že směs chtěl poté použít na lakování dřeva, i když podotkla, že v tomto případě lze připustit afekt vyvolaný provokacemi ze strany exmanželky. „To ale neopravňuje k tak radikálnímu řešení, navíc skutek jeví známky rafinovanosti. Byl naplánován čas, místo i způsob provedení,“ uvedla Maternová.

„Je mi hrozně líto, co se stalo. Po rozvodu jsem ji sice už nemiloval, ale měl jsem ji pořád v srdci,“ prohlásil muž. Odvolací soud poslal vraha do vězení na 14 let.