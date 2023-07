Trestní oznámení podávala pražská detektivní agentura Aries a její detektiv Jan Švandrlík. Tomu se postup policie nelíbí. Kritizuje zejména to, že mu policie odmítá zaslat oficiální usnesení o odložení věci s odůvodněním, proč tak rozhodla. Podle detektiva jde o naprosto nestandardní postup.

Jak vnímáte rozhodnutí žďárské policie v souvislosti s názorem Nejvyššího státního zastupitelství, které v případu spatřovalo trestný čin?

Rozhodnutí žďárské policie o odložení dané věci nerozumím, a dokud nebudeme mít k dispozici písemné usnesení na jehož základě došlo k odložení dané trestní věci, tak nejsme ani schopni odůvodnit námi podanou stížnost.

Už jste se s podobným postupem policie jako soukromý detektiv setkal?

Za dobu, co dělám soukromého detektiva již zhruba šestadvacet let, tak se nám ještě nestalo, že by nám Policie ČR nezaslala usnesení o odložení trestní věci, ve které jsme zastupovali klienta a poškozenou stranu na základě nám udělené plné moci. V usnesení by mělo být i odůvodnění, proč tak policie rozhodla.

