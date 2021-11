Masarykovy sady v centru Českého Těšína byly obehnané páskou s nápisem Policie ČR. Policisté zde prohledávali prostory střední školy. „Krátce před osmou hodinou ráno oznámil anonym na linku městské policie uložení bomby, a tak policisté museli evakuovat zhruba 600 osob z budov střední a základní školy,“ informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Na místo byli vysláni psovodi se služebními psy vycvičeni na vyhledávání nástražného výbušného systému, policisté speciální pořádkové jednotky, oddělení hlídkové služby i policisté místního obvodního oddělení.

V Orlové chystají kluziště a stromek, v Českém Těšíně jarmark, v Bohumíně trhy

Ze střední školy i přilehlých budov základní školy byly evakuovány skupiny lidí do bezpečí, kde setrvaly zhruba do půl dvanácté. „Prohlídkami vnitřních i vnějších prostor nebyl nalezen žádný podezřelý předmět. Bezpečnostní opatření tak bylo ukončeno a všichni se vracejí zpět do škol,“ sdělila Zlatuše Viačková.