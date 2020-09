Podle prvotního ohledání těla, nebylo shledáno cizí zavinění. „Více určí až nařízená pitva,“ potvrdila kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Komunita slánských bezdomovců má přesto od víkendu strach. Ukládá jim někdo o život? Proč Bohouš zemřel? Na to odpoví až lékařská zpráva. Jisté, že dotyčný petatřicátník byl osobou těžce závislou na alkoholu a patrně i to vedlo k jeho smrti. "Den před tím jsem viděl toho pána ležet na zemi u trafostanice, měl tam svůj bivak. V pondělí tam ležel zafačovaný, asi byl zraněný, ale to byl ještě živý. Normálně spal," potvrzuje kolemjdoucí ze sídliště.

Kromě prověřování záhadného úterního úmrtí bezdomovce, pátrají kriminalisté i po pachateli, který má na svědomí sobotní požár mlýna. V hledáčku už údajně jednu podezřelou osobu mají.

Jak Kladenskému deníku sdělila jedenačtyřicetiletá Kateřina, která v mlýně s kamarády dlouhodobě přebývala, někdo jim v sobotu v noci zabarikádoval vchod do mlýna gaučem, který zapálil. V poslední chvíli stačili všichni tři z objektu utéct. Jeden dokonce bosý a navíc utrpěl popáleniny na ruce.

Okamžitou humanitární pomoc poskytla všem třem ředitelka Farní charity Slaný Nina Kubištová, která jim věnovala spacáky a karimatky. Dočasný azyl poskytlo třem osobám z ulice na několik nocí město. Aktuálně situaci lidí bez domova, kteří přišli o osobní věci a doklady, řeší slánské sdružení Romodrom a hledá pro ně náhradní střechu nad hlavou.