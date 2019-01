Student informatiky zaútočil nožem na vlastní matku. Krajský soud v Ústí nad Labem ho poslal do detenčního zařízení, kde na něj dohlédnou psychiatři.

Zbyněk H. obžalovaný z pokusu vraždy u ústeckého soudu | Foto: Deník/Kristián Šujan

Ve věznici by se svou poruchou osobnosti trpěl, stal by se tam terčem šikany. Tak vyhodnotili psychiatři zdravotní stav 24letého Zbyňka H. z Mostu obžalovaného z pokusu o vraždu vlastní matky. Mladíkovi původně hrozilo až 20 let vězení, Krajský soud v Ústí nad Labem ale dotyčného ve středu 23. ledna poslal do detenčního zařízení, kde bude pod dozorem lékařů.

„Vina byla naprosto jednoznačně prokázána. Namísto trestu byla obžalovanému uložena zabezpečovací detence, čili nepůjde do výkonu trestu, ale do detenčního zařízení. Jeho porucha osobnosti je tak hluboká, že vyžaduje takovéto působení, nikoliv trest," zdůvodnil verdikt soudce Jiří Bednář.

Podle soudu by umístění mladíka do věznice bylo kontraproduktivní a mohlo by jeho stav ještě zhoršit. Pobyt v detenci není nijak časově ohraničen, odborníci ho budou každý rok přezkoumávat. Pokud dospějí k závěru, že se jeho kondice zlepšila, je možné jeho přeřazení do mírnějšího typu ochranné léčby. „V tomto zařízení bude do okamžiku, než pominou důvody, pro které tam byl dán. To znamená, že tam může být rok, pět let, deset let, třicet let," poznamenal Bednář. Pokud by podle znalců přestal být nebezpečný, je možný i jeho návrat na svobodu.

Případ se odehrál loni 30. září v rodinném domě v Mostě. Zbyněk H. přijel k rodičům na návštěvu z Prahy, kde studoval informatiku na ČVUT. Z kuchyňské linky si vzal nůž a schoval si ho do kapsy u kalhot. Pak odešel za rodiči do ložnice, otce odlákal do svého pokoje, kde se měl podívat na počítačovou hru. „Následně se vrátil za matkou do ložnice a kuchyňským nožem ji v úmyslu usmrtit opakovaně bodl do oblasti krku a spánku,” popsal státní zástupce Vladimír Jan.

Křik ženy přivolal manžela

Krvácející žena začala křičet, do pokoje proto rychle přiběhl otec, který syna zpacifikoval a zajistil ho až do příjezdu policie. Podle jeho svědectví si matka dokázala telefonem přivolat sanitku. Záchranářům tvrdila, že upadla na nůž.

Mladík se už dříve léčil s obsedantně kompulzivní poruchou a mentální anorexií. Podle odborníků netrpí přímo duševní poruchou jako třeba schizofrenií, ale těžkou schizoidní poruchou osobnosti. Znalec z oboru psychiatrie Michal Hessler mimo jiné uvedl, že jde o samotáře, který často uniká do vnitřního světa. „Má snížené rozpoznávací schopnosti. Je jedincem, který není vzhledem ke svému věku ještě zcela zralý. Jsem přesvědčen, že by ve výkonu trestu neobstál," zmínil Hessler. I proto doporučil zabezpečovací detenci. „Lépe zajistí ochranu společnosti, je tam také odborný personál," dodal.

Znalkyně z oboru psychologie Štěpánka Tůmová profil obžalovaného doplnila: „Trpí určitým emočním deficitem, je málo činností, které mu skýtají radost a potěšení, nedokáže vyjadřovat vřelé a hluboké city, má malý zájem o ostatní." Podle závěrů psycholožky tento typ lidí inklinuje k nečekaným až bizarním řešením. „On sám to tak nevidí. I proto chápu, že matka nedokázala jeho signály přečíst," podotkla Tůmová.

Narážela tím na fakt, že mladík svůj čin zdůvodnil tím, že se cítil nesvobodný a měl s rodiči špatné vztahy, zejména s matkou. Ta s ním podle jeho slov manipulovala. „Čtyři roky jsem žil na koleji, od rodičů jsem dostával pouze peníze a jinak jsem od nich nepotřeboval vůbec nic. I tak jsem v této době zažíval mnoho situací, kdy jsem chtěl něco důležitého udělat, ale má matka mi v tom zabránila. Nebo jsem chtěl před svými rodiči něco uchovat v tajnosti, ale oni se to stejně dozvěděli,” vypověděl syn už dříve u soudu.

Útok dlouho plánoval

Zvýšená péče rodičů mu vadila. „Když jsem uvažoval nad tím, jak bych to mohl řešit, tak jsem dospíval stále více k přesvědčení, že ať udělám cokoli, tak se od svých rodičů nikdy neosamostatním. Byl jsem tedy ochoten svou matku zabít, a to i s vědomím, že se na to přijde a že za to půjdu do vězení,” popsal Zbyněk H. Přiznal, že svůj čin dlouhodobě plánoval. Před soudem ovšem tvrdil, že dnes už vše vidí jinak. „Svého činu lituji. Kdybych si lépe uvědomil svou situaci, tak bych to neudělal," prohlásil mladík.

Oba znalci o něm řekli, že sice není agresivní, ale jeho zlepšení stavu bude problematické. „Jeho postoj je trvalý, ale je mladý a má dostatečné intelektuální schopnosti. Pokud dojde ke zlepšení, může být z detence propuštěn," konstatoval Hessler.

Obhajoba a zmocněnkyně poškozené požadovaly zproštění obžaloby, podle nich byl mladík v době činu nepříčetný. To však soud odmítl. Rozsudek je nepravomocný, obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Ondřej Kůs