Blesk z čistého nebe a šok v jednom. Zlínský hokej zřejmě čeká další neklidné období. Podle informací Deníku totiž v úterý v šest ráno zatkli policisté z Útvaru rychlého nasazení Roberta Hamrlu (46), generálního manažera a jednatele hokejového Zlína. Důvod pro zatím maximálně 48hodinové zadržení však není spojený s jeho účinkování ve zlínském hokeji, ale jeho předchozími podnikatelskými aktivitami.

Na snímku Robert Hamrla. | Foto: Deník/Martin Břenek

Robert Hamrla, který je také majitelem reklamní společnosti Hamr Marketing, byl obviněn z daňových úniků.

„Je to nepříjemná situace, ale netýká se to hokejového klubu,“ zdůraznil Jiří Korec, primátor města Zlína, které v prvoligovém klubu vlastní 49 procent akcií. „O zatčení vím já a spolumajitelé klubu od úterního dopoledne. Společně jsme se dohodli, že počkáme, co vyšetřování ukáže a pak zaujmeme společné stanovisko. V tuto chvíli ale je zásadní, že ctíme presumpci neviny,“ zdůraznil Korec.

Podle dostupných informací se policejní vyšetřování nemá týkat Hamrlova působení ve zlínském hokejovém klubu. Vedení Beranů se přesto na webových stránkách klubu k aktuálnímu dění vyjádřilo.

„Majitelé klubu Berani Zlín dnes v dopoledních hodinách obdrželi zprávu o probíhajícím vyšetřovaní Roberta Hamrly Policií České republiky. Klub plně spolupracuje s orgány výkonné moci. Obvinění nemají žádnou spojitost s klubem Berani Zlín a nyní není možné s ohledem na probíhající vyšetřování situaci blíže komentovat,“ stojí v prohlášení.

Činnost klubu není podle vyjádření nijak dotčena a dále pokračuje v běžném režimu. „Pravomoci generálního manažera dočasně přebírají prokuristé, kterými jsou Jan Pravda a Zdeněk Sedlák,“ informoval zlínský hokejový klub.

Bývalý extraligový brankář a později i trenér Robert Hamrla byl instalován do čela prvoligového klubu PSG Berani Zlín na začátku prosince a během krátké doby se mu podařilo klub stabilizovat ekonomicky a poté sportovně, když ovládl Chance ligu a poté po boji v baráži o extraligu podlehl Rytířům Kladno.

V dalším ročníku jsou ambice celku z Baťova města opět nejvyšší. V tuto chvíli ale není jasné, zda u toho dál bude Robert Hamrla nebo bude muset klub vypsat další výběrové řízení na nového generálního manažera.

Do této pozice přitom měl být oficiálně instalován v pátek na konferenci klubu, kde se mimo jiné budou měnit stanovy klubu. „S majiteli jsme se dohodli, že se ve čtvrtek odpoledne, mimo jiné po zastupitelstvu města, potkáme. To již bude po 48hodinové lhůtě a setkání bude buď již s Robertem Hamrlou, v horším případě bez něj. Zde pak vše vyhodnotíme, zaujmeme stanovisko a řekneme si, co bude dál,“ potvrdil primátor města Zlína Jiří Korec.

Primátor: Přes palubu nikoho nehážeme

„Nejsme v pozici, kdy bychom hned někoho házeli přes palubu. Robert Hamrla a jeho tým odvedl v klubu za půl roku kus dobré práce,“ potvrdil Korec. „Pokud přece jen dojde k nějakým krokům, změnám, chceme to říci prvně Robertovi, pokud nám to situace umožní. Pokud bude vše v pořádku, vrátí se zpět do své pozice,“ dodal Jiří Korec.

Podle informací ČTK policisté při dnešním zásahu ve Zlínském a Jihomoravském kraji zadrželi devět lidí kvůli hospodářské kriminalitě. „Policie zatím nechtěla uvést bližší informace o zadržených, ani o vyšetřování,“ píše. Zmiňuje, že policisté v obou zmíněných krajích prováděli domovní prohlídky.