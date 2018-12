Hádkou a exkrementy na dveřích auta i bundě skončilo pondělní venčení psů v brněnských Žabovřeskách.

Přivolaným strážníkům jedenadvacetiletý muž sdělil, že před domem venčil dva psy a než po nich stihl uklidit vykonanou potřeba, o deset let starší žena vyvolala hádku. Nevěřila mu, že exkrementy odstraní a sama je vzala do igelitového pytlíku. „Sáček položila na okénko auta, do kterého majitel psů právě nastupoval. Mladého muže rozčílilo, když pytlík z okna sklouzl a zašpinil vnitřní polstrování auta, a tak ho odhodil. Prý si nevšiml, že v tom směru stojí i žena se svým dítětem, kteří následně hlídce ukázali znečištěné bundy,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Kvůli podezření z přestupku si oba předvolá správní orgán.