„Podmínky chovu smečky psů byly hygienicky nevyhovující, chovatel při kontrole uvedl, že pokud je doma, psi jsou vypuštěni volně na zahradu, ale v době nepřítomnosti je zavírá. K tomu sloužily zcela uzavřené bedny, ze kterých psy v době kontroly vytahoval a ve kterých byly mokré a znečištěné hadry, starý i čerstvý trus potkanů ve velkém množství,“ popsal Deníku mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

V domku s pětasedmdesátiletým majitelem žilo v nevhodných podmínkách 28 dospělých psů a 11 štěňat, jedna fena je podle veterinářů ve vysokém stupni březosti. Většina odebraných zvířat byla umístěna do městského útulku v Hradci Králové, šest převzal chrudimský útulek. Odebrání psů majiteli předcházelo několikaměsíční šetření.

„Bylo provedeno několik kontrol ze strany krajské veterinární správy, kdy byly zjištěny nevyhovující podmínky chovu psů. Na základě zjištění vydala KVS návrh na zvláštní opatření – umístění zvířat do náhradní péče z důvodu opakovaného týrání,“ pokračuje Petr Vorlíček.

Naprosto nevyhovující podmínky

Zvířata byla zavřená ve tmě, v prostorech s několika centimetrovou vrstvou zaschlých i čerstvých výkalů. „Psi byli nesocializovaní, převládalo smečkové chování, útočení na slabší jedince, napadání lidí. Výživný stav psů byl dobrý, byli zablešeni, část měla různé zhojené rány po vzájemných útocích, část přerostlé drápy. Jednomu chyběla spodní část levé zadní končetiny, zřejmě starší zranění,“ přiblížil mluvčí veterinární správy.

Podrobnosti o zdravotním stavu jednotlivých psů odhalí až individuálních vyšetření veterinárními lékaři v útulcích, kam byli umístěni. Při odbírání nebyl podle Petra Vorlíčka prostor pro individuální kontrolu a vyšetření psů. „Na základě kontroly byl již v únoru loňského roku podán podnět na Městský úřad Chrudim ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, krajská veterinární správa chovatele potrestala za neprovedení vakcinace psů,“ upřesnil mluvčí.

Veteřináři doporučili odebrání již dříve

O tom, co bude se zuboženými zvířaty dál, bude rozhodovat chrudimský městský úřad. „Jednáme s majitelem, jestli dá souhlas k adopci. Pokud ano, můžeme psy hned nabízet, pokud souhlas nedá, útulek je nesmí nikomu nabídnout. Náklady, které zaplatíme, jsou jen za tento rok zhruba tři miliony korun,“ přiblížil starosta František Pilný. V případě, že majitel poplatky za umístění zvířat do útulku nezaplatí, budou psi do čtyř měsíců volní k adopci.

Odebrání psů doporučovala veterinární správa už dříve, kvůli špatnému psychickému stavu majitele, který vyhrožoval, že spáchá sebevraždu, úřady vyčkávaly na vhodnou chvíli. „Byl domluvený policejní psycholog, v pohotovosti byla i záchranka, kdyby k něčemu došlo,“ potvrdil starosta.

Nedá se říct, že by se majitel o zvířata vůbec nestaral Každý druhý den jezdil dvacet kilometrů na kole do pardubického Globusu, kde pro psy kupoval kosti a odřezky. „Není vítězů, ani poražených. Je to lidská tragédie. Pro majitele je to velká ztráta a úřady se zachovaly tak, jak se zachovat musely. Jiná cesta asi bohužel nebyla,“ říká starostka Přestavlk Romana Kroutilová.

Stížnosti, že by psi, kteří majiteli čas od času utekli, někoho v obci napadli nebo obtěžovali, starostka nezaznamenala.

„Rodina se snažila pánovi domluvit a s péčí o psy pomoct. Ale když člověk sám nechce, tak je snaha o pomoc těžká,“ uzavírá.