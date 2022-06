Za muži ve výkonu trestu, vesměs třicátníky či čtyřicátníky, tam přijely děti od tří do čtrnácti let s mámami nebo babičkami. Společně si všichni od deseti do téměř čtyř hodin hráli, soutěžili, malovali, svačili, obědvali či zpívali s přítomnými muzikanty. „Je to odměna za to, že se tu chováme slušně,“ řekl Deníku otec dvou dětí Dušan. Radost byla cítit i z dalších odsouzených a jejich blízkých.

Den s dítětem, pořádaný Mezinárodním vězeňským společenstvím, se v Jiřicích během čtyř let konal už potřetí. Děti měly možnost vidět své táty, odsouzené za majetkovou i jinou trestnou činnost, i jinak než oblečené v mundúru u stolku za mřížemi. Jedna z maminek k tomu dodala, že normálně kvůli tomu do věznice se synkem nechodí. Říká mu, že tatínek je v nemocnici.

Akce sbližuje rodinné vztahy. „Často se stává, že když jde otec do výkonu trestu, rodina se rozpadá,“ sdělila Deníku mluvčí věznice Jiřice Hana Prokopová. Vězněné podle ní zahradní setkání motivuje k bezproblémovému výkonu trestu. Vidí, co jim venku utíká. Z asi osmi set mužů, zavřených za vysokými jiřickými zdmi, jich letos tamní pracovníci pro účast na akci vybrali jedenáct. „Hlavním kritériem byl pravidelný kontakt s rodinou a to, že odsouzený má o dítě zájem,“ řekla speciální pedagožka Tereza Holíková.

Život bez mříží

Jak uvedl vychovatel Jiří Hodboď, když se člověk do vězení nevrátí, je to pro pracovníky největší odměna. Celorepubliková recidiva se totiž pohybuje v průměru kolem šedesáti až sedmdesáti procent. „Na zahradní akci odsouzení vidí, že život bez mříží je přece jen o něčem jiném,“ řekl Deníku. Aby se lidem dařilo do něj opět vplout, ve věznici jim pomáhají nejen v udržení kontaktu s rodinou, ale i kupříkladu s dluhovým a právním poradenstvím.

Mnoho vězněných má totiž na krku exekuce, na které jsou schopni si vydělat jen ti, kteří pracují ve vězeňské truhlářské dílně nebo jsou převáženi za prací mimo areál. To jim zároveň pomáhá udržet pracovní návyky. Ne pro všechny se ale daří práci sehnat. Podle sociální pracovnice Terezy Pabyškové je důležité i to, že s vězněnými pracují ženy. „Vidí okolí zase z jiného úhlu, když mají třeba problémy s přítelkyní a rodinou,“ uvedla pro Deník.

Do humanizace vězeňství spadá i zmiňovaný Den s dítětem. Jitka Vrbová z Mezinárodního vězeňského společenství řekla Deníku, že organizace jej, většinou jednou ročně, pořádá i v dalších věznicích Bělušicích u Mostu, jihomoravské Kuřimi či pražské Ruzyni. K tomu organizuje i kempy pro děti odsouzených rodičů, městské kluby či potravinovou pomoc. „Pracujeme i s vězněnými, které následně po výkonu trestu doprovázíme na svobodě,“ zmínila Vrbová další z četných aktivit společenství.

Tváří sobotní akce byl herec Filip Tomsa, který Deníku sdělil, že kdysi míval vůči lidem za mřížemi předsudky. „Až následně mi došlo, že druhotně odsouzené jsou i jejich rodiny a děti. Navíc, aniž bych zpochybňoval výkon trestu, ta hranice je tenká. Udělat něco špatně může kdokoli z nás,“ dodal.

Otevřená věznice

Vedle přísně hlídané uzavřené věznice v Jiřicích také již pět let funguje v Česku unikátní otevřená věznice. Podle norského vzoru je v řadových domcích ubytováno přes třicet vybraných vězňů, kteří postupně přešli z více střežených objektů.



Sami se o sebe starají, vaří si, chodí do práce, chovají zvířata a pěstují zeleninu. „Je to příprava na civilní život. Za necelých pět let jsme tu recidivu zaznamenali jen v asi jedenácti procentech případů,“ řekla mluvčí a vedoucí otevřené věznice Hana Prokopová.