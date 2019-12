/FOTOGALERIE/ Je na svobodě. Někdejšího zastupitele Trmic a učitele na tamní základní škole Marcela Cichého propustil ve čtvrtek 12. prosince po uplynutí půlky trestu Okresní soud v Litoměřicích na svobodu.

Učitel a zastupitel Marcel Cichý z Trmic žádal o propuštění z vězení, kam ho poslal soud za prodej a distribuci drog | Foto: Deník/Karel Pech

Cichý si v litoměřické vazební věznici odpykával pětiletý trest za přípravu prodeje marihuany na Slovensko. Do věznice nastoupil na začátku června roku 2017. „Toho, co jsem udělal, lituji. Už se to nikdy nebude opakovat. Uvědomil jsem si následky. Není dne ani minuty, abych svého činu nelitoval,“ řekl u soudu Cichý.