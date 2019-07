Vykrádal domy, sklepní kóje, lákala jej i zabezpečená jízdní kola a auta. Teď už sice sedí ve vazbě, policisté ale předpokládají, že dosavadní výčet jeho počinů není konečný.

Zloděj 'úřadoval' hlavně v Chebu, ve Františkových Lázních a v Plesné a okolí.

„Nejvíce potrápil majitele aut, kterým se vloupal do jejich vozidel. Nejméně v devíti případech měl ve Františkových Lázních, Chebu a Skalné rozbít okno u automobilů a z nich vzít vše, co mu přišlo pod ruku,“ informovala policejní mluvčí Zuzana Týřová. Bral všechno – peněženky s finanční hotovostí, osobní doklady, mobilní telefony s příslušenstvím, sportovní potřeby, zavazadla s oblečením nebo nářadí. „V jednom případě měl dokonce použít při platbě nákupu odcizenou platební kartu,“ podotkla. Co ukradl, to většinou obratem prodal a peníze utratil.

„Celkem tak ve všech případech způsobil poškozeným majitelům škodu na odcizených věcech ve výši kolem 225 tisíc korun a na poškozených věcech kolem 60 tisíc korun,“ doplnila mluvčí. Nebylo to navíc poprvé, kdy kradl. „V posledních třech letech za stejný trestný čin odsouzen Okresním soudem v Chebu,“ potvrdila s tím, že mu kvůli způsobené vysoké škodě hrozí až pět let ve vězení. Tento zloděj však nemá na svědomí jen krádeže a vloupání, na konci června se měl dopustit i loupeže. Nad ránem přišel k podnapilému muži, fyzicky ho napadl a z ruky mu vzal mobil za necelých 20 tisíc korun.

„Poškozenému muži mimo hmotné škody způsobil zranění, se kterým musel být lékařsky ošetřen v nemocnici. Za tento zločin mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let,“ dodala Zuzana Týřová. Obviněný už od čtvrtka sedí ve vazební věznici, kam ho poslal soudce.