Policisté vyšetřují celou sérii vloupání na samoobslužných automyčkách v regionu.

„Svitavští kriminalisté obvinili šestadvacetiletého cizince z trestného činu krádeže a poškození cizí věci za to, že se měl v sedmi krajích vloupat minimálně do patnácti samoobslužných automyček. Z nich měl odcizit peníze z mincovnic a měniček peněz, nářadí a způsobit škodu na technickém vybavení automyček,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. K vloupání podle policie došlo od loňského října až do doby zadržení cizince. Celková vyčíslená škoda přesahuje 1,3 milionu korun.

„Díky dobré operativní práci kriminalistů se podařilo zjistit totožnost podezřelého a toho pořádková jednotka policie Pardubického kraje po předchozím souhlasu státního zástupce v pátek 14. května zadržela v Praze,“ dodala Holečková.

Zadržený muž se ke všemu, co mu kriminalisté kladou za vinu, přiznal a je stíhán na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let a také vyhoštění z České republiky.