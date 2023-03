Skvělou práci odvedli zdravotničtí záchranáři, hasiči a armádní letci při záchraně horolezce, který se zřítil na Tachovsku ze skály. Lékař, záchranář a hasič se k němu v náročném terénu museli slanit z vrtulníku.

Záchrana horolezce na Tachovsku. | Video: ZZS PK

„V sobotu odpoledne volal na tísňovou linku 40letý horolezec, který se u Kladrub zřítil ze skály. Spadl z výšky asi 12 metrů, poté se ještě kutálel mezi stromy. Měl obrovské štěstí, že si neporanil hlavu, byl schopný komunikovat a měl zapnutý telefon, takže se ho podařilo lokalizovat. Zásah komplikovalo počasí, říkal, že vítr láme větve a potřeboval by se někam schovat,“ řekla Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Andrea Divišová, která pracuje jako operátorka na operačním středisku a se zraněným horolezcem osobně komunikovala až do doby, než se k němu dostala pomoc. Potřebovala ho udržet při vědomí. Na místo byl vyslán vrtulník Letecké záchranné služby Armády ČR, který se cestou zastavil pro hasiče-lezce na stanici na Košutce, na místo vyjely i pozemní posádky záchranky.

„Spolu se záchrannou službou jsme muže umístili do vakuované matrace. Po příletu letecké záchranné služby byl z vrtulníku spuštěn na zem náš lezec, lékař a záchranář,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že s pomocí stříbrských hasičů byl muž po ošetření uložen do transportní sítě a poté vyzvednut do vrtulníku.

„Muž byl transportován s těžkým zraněním při vědomí na akutní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. Měl poraněné dolní končetiny a pánev,“ řekla Divišová, která si pochvalovala spolupráci všech zainteresovaných složek.