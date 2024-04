VIDEO: Jen pro silné nervy. Mladík v Ostravě shodil seniorku do kolejiště

Otřesný zážitek mají za sebou lidé, kteří v těchto dnech narazili v Ostravě na dvacetiletého mladíka. Ten zcela bezdůvodně začal napadat kolemjdoucí. Na zastávce na Svinovských mostech strčil do chlapce (16 let) a seniorky (69 let) tak silně, že důchodkyně spadla z nástupiště do kolejiště.

Mladík v Ostravě napadal lidi. | Video: Se souhlasem Policie ČR