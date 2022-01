VIDEO: Kriminalisté zadrželi dva muže, kteří si chtěli v Praze koupit kalašnikov

Do jednoho z obchodů se zbraněmi a taktickým vybavením v Praze přišli první lednový týden dva cizinci s tím, že chtějí koupit zbraň. Prodavač po nich chtěl, aby mu ukázali zbrojní průkaz a povolení k nabytí vlastnictví zbraně. To cizinci neměli a nabízeli peníze za to, když jim prodá automatickou pušku AK 47, takzvaný kalašnikov, bez těchto potřebných dokumentů. To prodejce odmítl a cizinci odešli s nepořízenou.

Kriminalisté zadrželi dva cizince, kteří si chtěli v Praze koupit kalašnikov. | Video: Policie ČR