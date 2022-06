První z nich narazil v areálu mateřské společnosti na lupiče, který měl jediný cíl – získat auto, se kterým by odjel. Do několika z nich vnikl, nedokázal je však nastartovat. Pak se objevil pracovník dorazivší na směnu. Násilník ho s kovovou tyčí v ruce přinutil, aby mu zpřístupnil vnitřní prostory firmy. Zazněly nadávky i výhrůžky.

„Z obavy o svůj život muž uposlechl a šel s pachatelem do kanceláří,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Útočník ho vzápětí několikrát uhodil do tváře a z ruky mu vytrhl aktovku. Vzal z ní peněženku s hotovostí, doklady a platební kartou. Klíčky od vozu ale nezískal.

Uniforma dozorce lidi neláká. Věznicím chybí desítky zaměstnanců

V tom okamžiku zaregistroval, jak do objektu vjelo auto řízené zaměstnankyní firmy. S kovovou tyčí v ruce se k ní rozběhl. „Pod pohrůžkou kovové tyče ji vytáhl z vozidla, kterého se zmocnil a odjel neznámo kam. Muži zákona po přijatém oznámení byli na místě do několika minut,“ doplnila Michalíková. Zanedlouho našli policisté v nedaleké Pavlovově ulici nabourané auto, v němž lupič odjel. Po něm samotném se ale slehla zem.

Komplikované pátrání

Pátrání bylo komplikované. Kriminalisté prověřovali různé stopy i kamerové záznamy, informace se snažili získat i z kriminálního prostředí. Vše nasvědčovalo tomu, že zločin provedl někdo přespolní. Tyto úvahy se nakonec ukázaly jako správné.

Pachatelem byl osmadvacetiletý desetkrát trestaný recidivista z Lipníka nad Bečvou. Dopadnout se jej podařilo za deset dnů od přepadení ve spolupráci s policisty z Olomoucka. Během té doby ale stačil vykrást několik rodinných domů na Novojičínsku.

V Jižním lomu v Sokolově našli mrtvolu muže. Vražda, tvrdí bezdomovci

A jak se kriminálník z Lipníku nad Bečvou dostal do Ostravy? Šlo o náhodu. Údajně nasedl na vlak a jen tak si udělal výlet do moravskoslezské metropole. Kradeným autem se chtěl vrátit domů. Situace se mu však vymkla z rukou a nyní má na krku obvinění hned z několika trestných činů, mimo jiné z loupeže. Hrozí mu až deset let vězení. Soud na něj uvalil vazbu.