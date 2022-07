Zdroj: Youtube

Když policie přijela na místo, viděla, že batole je zpocené, má červenou hlavičku a hlasitě pláče. Z obavy o jeho život tak policisté rozbili zadní okénko a dítě z rozpáleného vozidla vyndali.

Teploty přes třicet stupňů: Pozor na vedra si musí dávat také senioři

„Do své péče si ho převzala oznamovatelka, a to až do příchodu matky. Ta k celé události uvedla, že si odběhla něco zařídit a byla pryč necelou půlhodinu. Netušila prý, že by se mohlo něco stát. Z preventivních důvodů pak bylo půlroční nemluvně odvezeno do nemocnice k vyšetření,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.