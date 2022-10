Na incident jako první upozornil web irybarstvi.cz, kterému zmíněný svědek poskytl fotografii a video zachycující výsadbu. Rybáři poté snímky začali komentovat na sociálních sítích, kde nešetří nevybíravými slovy. Přímo Deníku se vyjádřil Miloš Venhoda z Třebíčska. Ten do míst, kde moravský rybářský svaz ryby takto vysadil, jezdí chytat už asi dvacet let. „Podobný incident si ale v minulosti nepamatuji. Jako rybář si myslím, že se tohle nesmí stávat. Zaprvé jsou to zbytečně uhynulé stovky kusů živých tvorů a zadruhé jsou to ryby z peněz obyčejných rybářů. To znamená, že peníze jsou pryč a ryby nikde,“ vysvětlil Venhoda. Rybáři totiž platí i tisíce korun ročně za povolenky k lovu. Z těchto peněz se mimo jiné financuje i vysazování nových ryb.