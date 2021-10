"Tímto žádáme občany, kteří by mohli k osobě z videozáznamu a fotografií poskytnout jakékoliv informace, aby se obrátili na telefonní číslo 604 300 198, na jakoukoliv policejní služebnu, nebo na linku 158. Za veškeré informace vedoucí ke zjištění totožnosti muže děkujeme," dodávají policisté.

Lupič byl zachycen na průmyslové kamery před vstupem do prodejny. Muž byl střední postavy 170 cm až 175 cm vysoký, oblečen do černého oblečení – černé volnější kalhoty, černá bunda s kapucí a kšiltem, kterou měl pachatel v době přepadení na hlavě, na nohou měl obuty černé sportovní boty. V ruce držel velkou nákupní tašku z PET materiálu sytě žluté barvy s černými nápisy.

"Dosud neustanovený pachatel dne 3. října 2021 kolem 07.30 hodin vstoupil do prodejny se smíšeným zbožím v Třinci, kde po obsluze pod pohrůžkou užití slzotvorného prostředku požadoval vydání finanční hotovosti. I přesto všechno žena finanční hotovost odmítla vydat. Pachatel se proto ihned dal na útěk, aniž by cokoliv z prodejny odcizil," uvádí mluvčí policie Karolína Bělunková.

