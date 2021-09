Oznámení o nálezu psa, který měl být uvázaný někde v okolí ulice Na Klaudiánce v Praze 4, řeší kriminalisté od konce srpna. „Oznamovatelka, která venčila svého psa, se na ulici potkala s mužem, který ji požádal o pomoc. Řekl jí, že našel zuboženého psa uvázaného někde u křoví a jestli by se o něj nemohla postarat, když má se psy zkušenosti,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

Žena souhlasila a psa si vzala domů. Vzhledem k tomu, že byl pes podvyživený a měl rozedřené tlapky, tak věc oznámila na policii pro možné zanedbání péče o zvíře.

Policie nyní zveřejnila záběry z kamer a fotografie a obrací se na veřejnost, která by mohla zvíře nebo jeho majitele poznat. „Jestli někdo na videu nebo fotografií psa poznává a měl by informace o jeho majiteli, ať se ozve na linku 158. Stejně tak ať se ozve ten, kdo poznává nálezce psa. Potřebovali bychom se ho zeptat na okolnosti nálezu psa, a kde přesně to bylo. Mohlo by to pomoci v rámci pátrání po majiteli psa,“ vyzval Daněk.

Za zanedbání péče o zvíře z nedbalosti hrozí trest odnětí svobody až na šest měsíců.