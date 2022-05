Mladík ze Strmilova může mluvit o velkém štěstí, že při své zběsilé jízdě centrem nikoho nezranil. Rotující auto vylétlo z Růžové ulice na Masarykovo náměstí. "To byl jen začátek neveselého příběhu mladých střelců, kteří tak trošku bez zábran a chybějícího rozmyslu, vyrazili do žáru sobotní noci. A konec nebyl o mnoho lepší. Devatenáctiletý pilot ze Strmilova totiž neměl řidičák, a to, že se ručička alkohol testeru zastavila na hodnotě jedno promile, k vylepšení nálady dvakrát nepomohlo," upřesnil strážník Petr Čermák.