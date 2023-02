„Jsou to srač.., jsou to srač..,“ prohlásil naštvaně spoluzakladatel a předseda Spolku Šalamoun John Bok, který v pátek krátce po vyhlášení verdiktu naštvaně opustil jednací síň, aniž by si vyslechl zdůvodnění předsedkyně senátu Šárky Skalské. Před odchodem pronesl ještě několik dalších nelichotivých slov.