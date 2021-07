Jak Pat a Mat si počínali v jedné sklepní kóji na Chrudimsku dva nezkušení zlodějíčci. Starší radil, jak kleštěmi vypáčit zámek, mladšímu při tom po železe sklouzly a pořádně mu natloukly ústa. Odešli s nepořízenou, způsobili stokorunovou škodu, ale díky kamerovému záznamu jednomu z nich hrozí až tříleté vězení. Inu, to se vyplatí. Podívejte se na záznam z kamerového systému.

Kamera, o které evidentně neměli tušení, zadokumentovala jejich nezdařený pokus | Foto: Policie ČR

"Kamery ve sklepních prostorách nám pomohly se ztotožněním dvou mužů, kteří se pomocí pákových kleští pokoušeli nalézt ve sklepě něco, co by mohli využít, nebo zpeněžit. Do jedné skříně se jim vniknout podařilo, zámek druhé opodál zůstal nepokořen a jeden z podezřelých inkasoval ránu do obličeje, o kterou se postaraly kleště, které sklouzly po zámku," uvedla mluvčí krajské policie Eva Maturová.