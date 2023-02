Zásah se obešel bez zranění. Podle informací, které nyní policie zveřejnila, ale byla jeho pistole funkční a nabitá. „Jednalo se o perkusní dvouhlavňovou pistoli. Byla funkční a připravená střílet. Jedná se o zbraň, která spadá do kategorie C-I jako například flobertky. Je volně prodejná lidem nad osmnáct let a registrovaná na občanský průkaz. Není k ní potřeba zbrojní průkaz. Nejednalo se o kradenou nebo nelegálně drženou zbraň,“ sdělil ve čtvrtek odpoledne Deníku Rovnost policejní mluvčí David Chaloupka.

Drama a evakuace v Brně: vyhrožoval zbraní, do budovy už se vrátili lidé

Útočník je aktuálně hospitalizovaný v uzavřeném zdravotnickém zařízení. Vzhledem k jeho stavu ho policisté ještě nevyslechli. Případ si převzali kriminalisté, kteří jej kvalifikovali jako nebezpečné vyhrožování a obecné ohrožení. Totožnost, stejně jako zdravotní stav zajištěného muže policisté nekomentovali. „V ruce měl zbraň a choval se značně nevypočitatelně. Například si pistoli přikládal k hlavě. Policisté s ním nejprve vyjednávali a když se k nim po chvíli přiblížil, pomocí hmatů a chvatů jej zadrželi a odzbrojili,“ popsal dramatické okamžiky policista.

Požár a výbušnina

V budově navíc začalo hořet. Požár spustil poplach. Podle dostupných informací za ním stál právě ozbrojený muž, který policii řekl, že si s sebou přinesl výbušninu. „Na místo tak operační důstojník vyslal pyrotechniky. Ti při prohlídce objektu nalezli zničenou místnost a v ní fragmenty, které by mohly pocházet z nástražného výbušného systému a které odeslali k další expertíze,“ dodal Chaloupka.

Odhad škody byl sto tisíc korun. V budově se v té chvíli nacházelo asi dvě stě lidí. Všichni se dostali včas do bezpečí. „Většina lidí odcházela v klidu, jako při požárním cvičení. Rozezněl se poplach a rychle jsme šli pryč z kanceláře. Žádný kouř nebylo cítit. Co se skutečně stalo, jsme se postupně dozvídali až venku. Byla tam policie a už bylo jasné, že to cvičení nebude. Zpátky jsme se vrátili až někdy po třetí hodině,“ řekl Deníku pracovník jedné z firem, které v budově sídlí. Přál si zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.