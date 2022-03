Zdroj: Youtube

Podle policie situaci přecházela jízda po silnici I/9 od obce Liběchov, kde měl řidič nákladního vozidla na silnici najíždět z vedlejší ulice. „Na silnici, dle jeho slov, vjel až tehdy, když měl dostatečný rozhled a prostor. V dáli viděl právě vozidlo BMW, ale svým najetím na silnici ho neměl nijak ohrozit. Řidič osobního vozidla to ale asi viděl jinak. Pravděpodobně musel zpomalit, a to se mu asi nelíbilo, proto na řidiče nákladního vozidla začal gestikulovat, aby zastavil. Když to neudělal, vzal si po cestě kámen a později na kruhovém objezdu ho proti řidiči hodil,“ popsal policejní mluvčí.

PODÍVEJTE SE: Spolanu během taktického cvičení ovládali demonstranti i chuligáni

Z místa nehody řidič BMW okamžitě ujel, jeho výbuch ale zachytily kamery. Policisté tak třicetiletého muže vypátrali a sdělili mu podezření z přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví.

Hrozí mu až tři roky za mřížemi.