Obžalovaní Zdeněk Drtina, Michal Hejkal, Milan Macura, Juraj Nosko a František Lízal odešli od soudu shodně s dvouletým podmíněným trestem na zkušební dobu dvou let. „Obžalovaní byli uznáni vinnými, protože nepostupovali podle stavební dokumentace a neučinili nic pro to, aby zabránili ohrožení života a zdraví dělníků, kteří pracovali pod mostem,“ konstatovala předsedkyně senátu Hana Doubková.

Tatáž soudkyně v předchozích rozsudcích obžalované viny zprostila. Jenže odvolací soud v Pardubicích to viděl jinak. „Námitky odvolacího soudu jsou pro nás závazné a musíme se jimi řídit,“ vysvětlila Doubková.

Rozsudek není pravomocný. Čtyři z obžalovaných se proti verdiktu na místě odvolali. „Nejpodivnější je, že za nezměněných důkazů byla věc dvakrát zproštěna viny a nyní odsouzena,“ reagovala na rozsudek bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nyní obhájkyně Renáta Vesecká. Kauzou se tak bude muset znovu zabývat soud v Pardubicích.

Obžalovaný František Lízal řekl, že už je za ty roky před soudem unaven a zváží, zda se mu ještě chce postupovat další soudní martyrium.

Příliš mírné tresty?

Lhůtu na odvolání si nechala i státní zástupkyně Zdeňka Tománková, která pro všechny obžalované, jimž hrozily tresty od tří do deseti let, navrhovala od začátku nepodmíněné tresty. „Uložené tresty byly opět z mého pohledu pod zákonnou trestní sazbou. Věřím, že za to, co se stalo a s jakým následkem, by byly odpovídající nepodmíněné tresty,“ trvala na svém Tománková.

Soudkyně mírné tresty odůvodnila délkou soudního řízení, do něhož se promítla i pandemie koronaviru. „Chápu situaci, jaká během řízení nastala, ale nemyslím si, že by to mělo být ku prospěchu obžalovaných,“ je přesvědčená Tománková.

V celé kauze bylo původně obviněno deset lidí. Josef Spour a Roman Bednařík už byli pravomocně odsouzeni k podmíněným trestům. U dalších třech trestní stíhání soud zastavil.