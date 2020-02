Šestkrát soudně trestaný Frodl se podle obžaloby těsně před incidentem v brněnských Chrlicích pohádal s přítelkyní, která na něj zavolala policii. Z domu pak odjel stříbrným fordem. „Když jsem odbočoval vpravo, tak jsem ruku poškozeného zachytil zrcátkem. On rozhazoval rukama. To mě naštvalo, otočil jsem auto, na jedničku se rozjel prudce proti němu a srazil jsem ho,“ popisoval ve čtvrtek obžalovaný u Krajského soudu v Brně, kde čelí obžalobě z pokusu o vraždu.

Třicátníka Kolegara obžalovaný čelně srazil. „Poškozený utrpěl krvácení do mozku, měl prasklou lebku, otok mozku a vykloubené rameno. Byl v kritickém stavu, když ho záchranka převezla do nemocnice. Tam mu lékaři zachránili život jen díky specializované péči,“ zdůraznil žalobce Petr Bejšovec.

Auto jako vražedná zbraň

Řidiče auta, které použil jako zbraň, zatkli policisté dva měsíce po činu. Vypátrali ho díky záznamu z bezpečnostních kamer. Teď mu hrozí až osmnáct let vězení.

Voják ležel šest týdnů v nemocnici, kde ho několikrát operovali. Přes dva týdny byl v umělém spánku a lékaři bojovali o jeho život. To se nakonec podařilo a muž tvrdý náraz autem a následný dopad hlavou na silnici přežil. „Předpokládáme, že bude mít trvalé následky. Trpí poruchou řeči a paměti, může se u něj projevit epilepsie,“ napsal v posudku soudní lékař Michal Zelený.

Kolegar u soudu vypověděl, že se jeho zdravotní stav postupně zlepšuje. „Nějaké věci si pamatuji, jiné ne. Od listopadu mi mozek funguje normálně, už zase čtu a psát můžu taky. A už chci jít do práce, protože se doma nudím. Kolegové z práce mě doma navštěvují,“ řekl.

Obžalovaný: Je mi to líto, stydím se

Obžalovaný se mu ve čtvrtek u soudu omluvil. „Je mi to líto, sám se za sebe stydím,“ hlesl muž, který se přiznal k tomu, že si asi dva dny před činem dopřál pervitin.

Podle psychologa Jiřího Brančíka neudržel na uzdě svoje emoce a agresivitu. „Tu máme v sobě všichni, ale musíme ji umět ovládat,“ uvedl.

Podle doktorů nade mnou stáli všichni svatí, říká voják

/ROZHOVOR/ Z osudné události si Richard Kolegar nic nepamatuje. „Probral jsem se až v nemocnici,“ řekl ve čtvrtek po jednání soudu Rovnosti. Půl roku před osudnou nocí strávil půl roku jako voják na misi v Bagrámu. Domů do brněnských Chrlic se vracel na své narozeniny.

Co se stalo před incidentem?

Jsem dobrovolný hasič, měli jsme v Chrlicích čarodějnice. Pak jsem šel domů a stalo se to.

Jak se teď cítíte?

Od té doby, co mi funguje mozek, tak už je to lepší.

Jaké máte zdravotní problémy? Co vás omezuje?

Já doufám, že už nic. Ale mám z toho občas divný pocit.

Co vám řekli lékaři?

Přežil jste to, protože nad vámi stáli všichni svatí.

Jaký to byl pocit stát tváří v tvář proti obžalovanému?

Bylo to zajímavé.

Co říkáte na to, že se vám omluvil?

To jsem tedy koukal.