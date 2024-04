Českým Krumlovem se od sobotního večera po internetu šíří video ze zásahu českokrumlovské státní policie proti mladíkovi na jednom z českokrumlovských sídlišť. Provází ho popiska o tom, jak policisti zaklekli nevinného nezletilého mladíka a městská policie tomu přihlíží. Krajské ředitelství PČR už se k případu vyjádřilo. Prý s kamarádem poškozovali v Plešivecké ulici auta. Řeší se i, zde nemají na svědomí i poškození aut z minulého víkendu.

Noční zásah policie na českokrumlovském sídlišti. | Foto: Barča Zacharová

Podle ženy, která video sdílela, je autorkou záznamu přítelkyně jejího syna. „Takhle se policie chovala k jejich kamarádovi, se kterým stáli před barákem a kouřili cigaretu, než půjdou domů,“ vysvětlila pro Deník.

Krajské ředitelství už případ šetří a vydalo i oficiální informace. „Policisty přivolal oznamovatel, který sledoval, jak dvojice mladíků v Plešivecké ulici poškozovala kopáním zaparkovaná vozidla,“ vysvětlil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. „Jeden mladík byl při zajištění natolik agresivní, že policisté museli použít donucovací prostředky.“

Krumlovští policisté dále prověřují, zda tato dvojice nemá na svědomí i poškození vozidel z minulého víkendu. „Zajištěného mladíka si následně na oddělení vyzvedl otec. Zároveň žádáme řidiče či majitele poškozených vozidel, aby nás kontaktovali na lince 158,“ dodává mluvčí.

Komentující na facebooku, kteří video viděli, se k němu staví různě. Někteří si kladou otázku, proč k zásahu vlastně došlo, jiní policii předem odsuzují. „Nekritizujte policii, když nevíte co se stalo… určitě to nebylo jen tak z legrace, že?“ reaguje jedna z komentujících. „Prej pomáhat a chránit, no to určitě,“ píše další.

