Jejím hlavním motivem měl být rozchod s přítelem a rodinné neshody. Na mostě nechala stát kočárek s kabelkou a dopisem na rozloučenou a v době mezi 18.00 a 18.30 hodin se vrhla do studené vody i s batoletem.

U soudu využila prostředku kvalifikovaného doznání tzv. prohlášení viny. „Souhlasím se specifikací a právní kvalifikací skutku. Cítím se být vina,“ řekla tmavovláska a zároveň požádala senát v čele se soudcem Jaromírem Hájkem o shovívavost a nižší sazbu trestu. Za zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu jí totiž hrozilo 15 až 20 let ve vězení a dokonce výjimečný trest.

Mladá žena u soudu dokola prohlašovala, že si to nikdy neodpustí. „Mrzí mě, že jsem malého vystavila takovému nebezpečí. Neřešila jsem situaci adekvátním způsobem. To malinké si zaslouží mnohem víc, můžu za to, že si ponese následky celý život,“ plakala. „I táta na tom má svůj podíl, ale já ten čin spáchala. Přeji mu, aby se dal brzy dohromady, byl zase šťastný a veselý klučík,“ řekla dále.

Otec děcka dodnes prý netuší, proč to spáchala. „Rozešli jsem se, měl být soud o opatrovnictví, měli jsme všechno vyřešit,“ zmínil. Podle jeho popisu byl tříletý vztah komplikovaný. „Poznali jsme se v práci, ze začátku byla v pohodě, pak začala být žárlivá,“ dodával muž s tím, že neustále poslouchal výčitky, dotazy na to, kde byl a s kým. „Nemohl jsem sám do města, chodil jsem moc dlouho nebo moc brzy z práce a podobně,“ uvedl.

Celá situace ho mrzí. „To dítě za to nemůže, vyčítám si, že jsem si s ní vůbec začínal vztah, protože to tak hrozně dopadlo,“ sdělil svůj pohled. Jak se sám vyjádřil, v posledních měsících se podílel na střídavé péči, vyzvedával ho ve školce a míval ho dvě hodiny denně. „Byli jsme domluvení, byl jsem připraven platit alimenty, teď v květnu ji soud zbavil rodičovských práv,“ přiblížil.

Bití a výhrůžky

Matka s jeho vyjádřením nesouhlasila. „Vztah ze začátku vypadal klidně, potom začal chlastat s kámoši. Nebyly to jen víkendy, ale každý den. Ve čtvrtém měsíci těhotenství mě napadl. Ví to policie i lidé v okolí, ukazovala jsem jim podlitiny,“ komentovala.

Podle mladé ženy ji měl přítel ponižovat a ubližovat jí pravidelně. „Nejdříve souhlasil s alimenty a pak otočil. Vyhrožoval mi, že mi malého sebere, že ze mě bude bezdomovec. Nevěděla jsem, jak to jinak řešit,“ vysvětlila.

Chlapec musel po útoku absolvovat několik pobytů v nemocnicích, na specializovaných pracovištích, rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapii i chirurgický zákrok střev.

Znalec z oboru soudního lékařství Zdeněk Šenkýř soudu popsal zdravotní komplikace dítěte a odhadl i budoucí vývoj. „Následkem přidušení a tonutí došlo k nedostatečnému prokrvení a zásobení mozku kyslíkem na levé straně. Chlapce zachránila včasná první pomoc, zastavil se mu dech i srdeční činnost,“ uvedl.

Až po dvou hodinách se prý podařilo obnovit spontánní dýchací funkce, i tak strávil 11 dní na ventilátoru v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Umřít mohl ještě do pěti dní. V současnosti se u něj rozvinul syndrom ADHD. „Trvalé následky s vysokou mírou pravděpodobnosti mít nebude. Měl problémy s pohyblivostí levé končetiny. Jeho stav se normalizoval, přetrvává opoždění vývoje řeči, vliv může mít i dlouhodobý pobyt v nemocničním zařízení,“ osvětlil.

Z posudku znalců v oboru psychiatrie a psychologie Jana Tučka a Václava Šnorka vyplynulo, že žena trpěla poruchou přizpůsobení. „Není nebezpečná pro společnost, trpí pouze sníženou schopností ovládat se. Projevují se u ní úzkostlivé symptomy, nepříjemné prožitky potlačuje. Ve vyhrocených situacích reaguje impulzivně, je emočně přetížená, špatně se vyrovnává s překážkami. Uvažuje logicky a souvisle, nemá agresivní sklony. Její inteligence je podprůměrná, nedomýšlí důsledky svých činů a nepostihuje širší souvislosti,“ znělo jejich hodnocení.

Čin podle nich spáchala po předchozím rozmyslu, vliv na její jednání mohla mít deprivační zkušenost z dětství. I podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové svůj čin úmyslně naplánovala. „Ze břehu s dítětem v náručí skočila do řeky, to našli dva metry od břehu tváří ve vodě, přežilo jen díky včasnému zásahu svědků a policistů,“ zmínila.

Za polehčující okolnosti považovala to, že zatím nebyla trestně stíhána. „Od počátku se doznávala, nevymýšlela si, ani se nevymlouvala. Nelogické bylo její prohlášení, že mu nechtěla ublížit. Dosud vedla řádný život, pracovala, na své problémy mají s partnerem každý svůj názor,“ popisovala.

Porušila rodičovskou povinnost

Její jednání je ale neomluvitelné. „Závažně tak porušila své rodičovské povinnosti, dítě měla jako matka chránit a starat se o jeho bezpečí. Místo toho mu způsobila újmu na zdraví a ohrozila jeho život,“ konstatovala Šimáková a navrhla jí trest na spodní hranici zákonné sazby. „Přiměřený trest by bylo patnáct let ve věznici s ostrahou, největším trestem pro ni však do konce života bude obrázek jejího syna,“ dodala státní zástupkyně.

Zmocněnec nezletilého Martin Cypris upozornil na další fakta. „Můj klient má nejen nárok na bolestné, ale i na náhradu další nemajetkové újmy. Prožil si duševní útrapy, strádání, trpěl. Jeho matka neoprávněně zasáhla do přirozených práv jako je ochrana života a zdraví,“ uvedl.

Dítě se tak ocitlo v pozici oběti pokusu vraždy. „Vlastní matka se ho pokusila zabít, byl na pokraji smrti, bez profesionální a špičkové péče by nepřežil. Zasáhla do jeho přirozeného vývoje. I dvouleté dítě má primární pocity, došlo k těžké újmě na zdraví, zažíval duševní útrapy a trýznivé pocity,“ míní.

Časem se podle něj bude ptát otce, který ho získal v květnu rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích do péče, proč nemá matku. „Dojde k retraumatizaci, když se dozví pravdu. Bude to na něj dopadat i v budoucnu, protože mu to může okolí připomínat,“ konstatoval Cypris.

Ten jednání matky samoživitelky odsoudil jako záměrný, sebestředný a plánovaný útok. „Chlapec k jejímu činu nedal žádnou příčinu, dítě bylo jen prostředkem. Považovala ho za svůj majetek, který je, nebo není,“ popsal svůj pohled. Bolestné bylo pojišťovnou vyčísleno na 318 tisíc korun, zmocněnec požadoval ještě 500 tisíc jako náhradu další újmy. Soud nakonec bolestné přiznal v plné výši a uznal jako adekvátní sumu polovinu další požadované částky. (250 tisíc)

Nedalo se to vydržet

„Souhlasím se vším, i s finančními částkami, chci, aby syn byl šťastný. Zaplatím za to, co jsem spáchala a ponesu následky. Vím, že jsem vinná, ale nikdo nevidí moje důvody, člověk neskáče do vody jen tak,“ vysvětlovala přítomným. „Psychické a fyzické napadání přítele už se nedalo zvládat. Vyhrožoval, že mi dítě sebere a dokope mi mozek. Až nyní si uvědomuji, že jsem mohla najít jinou cestu a nahlásit ho na policii,“ zpytovala svědomí.

Obhájce ženy, která u soudu stále vzlykala a posmrkala řadu papírových kapesníků, Václav Stejskal ve své závěrečné řeči upozornil, že největším trestem je pro ni vědomí, že ublížila vlastnímu synovi. „Trestný čin spáchala poprvé, ke všemu se doznala, spolupracovala při vyšetřování. Ke skutku došlo vlivem z její strany tíživé a bezvýchodné situace. Vše se přihodilo v silném citovém rozrušení. Naštěstí nedošlo k dokonání skutku a nehrozí trvalé následky,“ komentoval.

I z těchto důvodů navrhoval snížení trestu pod spodní hranici. „Žádáme využití institutu mimořádného snížení trestu až o pět let,“ pronesl Stejskal u soudu.