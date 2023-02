„Obviněná společnost prohlásila vinu a souhlasila s peněžitým trestem 1,5 milionu korun a s trestem zveřejnění rozsudku. Trest se jeví adekvátní, proto byla dohoda uzavřena,“ řekl krátce po vyhlášení rozsudku okresní státní zástupce Lukáš Otipka.

Pokud by se společnost Strabag se státním zástupcem na dohodě o vině a trestu nedomluvila, hrozila jí v případě běžného soudního líčení široká škála trestů od pokuty až po zákaz účasti na veřejných zakázkách. Právě to je přitom pro stavební firmy jako Strabag tím největším trestem, veřejné zakázky totiž tvoří dominantní část jejich tržeb. „Vzhledem ke způsobené škodě a počtu zaměstnanců, které Strabag má, by takový trest byl nepřiměřeně přísný. Proto jsem v rámci dohody na takovémto trestu netrval,“ doplnil státní zástupce.

Kauza Podmokly: Strabag přiznal vinu, soud rozhodne v únoru

Strabag je přesvědčen, že při práci na první etapě došlo k individuálnímu pochybení jeho zaměstnanců a nepovažuje za spravedlivé je připisovat celé firmě. „Rozhodli jsme se v zájmu ukončení věci podepsat se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou dnes schválil soud,“ uvedla ve středu mluvčí Strabagu Edita Novotná s tím, že firma má zavedený systém na kontrolu a prevenci, který stále rozvíjí. Zároveň zaměstnanci Strabagu podle Novotné pravidelně prochází školeními.

„Proběhla také interní komunikační kampaň, která se zaměřila na toto téma a máme zřízenu ohlašovací platformu, kde je možné podezření na porušování pravidel oznamovat. Náš systém Compliance byl také mezinárodně certifikován,“ dodala Novotná.

Manažer a stavbyvedoucí

Podle státního zástupce Otipky lze vyvodit trestní odpovědnost právnické firmy tehdy, pokud byl skutek spáchán jejím jménem nebo v její prospěch a zároveň za právnickou osobu jedná konkrétní člověk, který je k tomu oprávněný. „V tomto konkrétním případě to byl manažer a stavbyvedoucí, byť v jejich případě není řízení pravomocně ukončeno,“ vysvětlil Otipka.

Zároveň se Strabagem byl obviněn také jeden jeho manažer. V jeho případě nedávno skončilo vyšetřování a policie postoupila spis na státní zastupitelství. To nyní musí rozhodnout o dalším postupu. Tedy zda podá obžalobu, vrátí spis k došetření, či rozhodne o zastavení stíhání.

Chyběly vrstvy podloží

Revitalizace Podmokel začala na jaře 2018 a mělo se postupovat podle návrhu, který vzešel z otevřené architektonické soutěže. Jak se ale během první etapy zahrnující ulici Prokopa Holého a Husovo náměstí zjistilo, stavba neprobíhala v souladu s projektovou dokumentací. Chybná byla například velikost dlažebních kostek. Jako nejzávažnější pochybení se ale ukázaly chybějící vrstvy podloží pod chodníky i silnicemi.

Na problémy upozornili tehdejší opoziční zastupitelé Tomáš Brčák (ODS) a Petr Zdobinský (Piráti). Po změně vedení Děčína se problematikou začaly zabývat také výbory zastupitelstva. Později se přidal dnes již bývalý pirátský zastupitel a tehdejší předseda kontrolního výboru Jan Šmíd. „Od začátku mi přišlo jako absurdní, že by lidé, kteří z toho neměli jakýkoliv profit, měli být jedinými, kdo skončí před soudem,“ řekl Šmíd, který následně podal ve spolupráci s advokátní kanceláří města trestní oznámení na Strabag.

Kauzou revitalizace Podmokel se v jiné větvi již soud zabývá. Před okresním soudem v Děčíně stanula trojice lidí, kteří se podle obžaloby měli údajných machinací dopouštět nebo je svou nečinností umožnit. Stavbyvedoucího viní žalobce z podvodu, dva stavební dozory pak z porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. Tato část kauzy prozatím nedospěla ani k prvoinstančnímu rozhodnutí. Zatím poslední jednání se mělo konat v závěru loňského roku, soud jej ale odročil.