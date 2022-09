Uplynulý víkend zase reportér Deníku a další cestující vlakem v městečku Podivín míjeli sedící skupinu šesti mužů a policejní majáky u tamní nádražní hospody. Bez vzrušení. Větší tlak cizinců nelegálně překračujících hranice a směřujících do Německa či jiných zemí Evropské unie je na jižní Moravě doslova viditelný. „Jen na Břeclavsku tento čtvrtek policisté zachytili desítky migrantů, v celém kraji přes stovku,“ sdělil nedlouho po poledni jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Pronásledování aut

Mezi lidmi na Břeclavsku letošní léto kolují i nejrůznější historky o pronásledování aut převaděčů v ulicích. „V minulosti došlo ze strany převaděčů k neuposlechnutí výzvy či znamení policisty k zastavení vozidla,“ potvrdila mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová s tím, že případy hlídky vyřešily v mezích zákona.

Dokonce v kadeřnictvích si ženy v těchto dnech povídají o smířlivě vypadajících mladých utečencích zachycených v Česku na své anabázi. „Vypadali klidně, chtějí do Německa,“ řekla jedna z nich. Bujné představy o možném nebezpečí krotí jak policisté, tak představitelé obcí. „Zvýšenou kriminalitu zatím v této věci neevidujeme,“ informoval břeclavský místostarosta Jakub Matuška.

Ten zdůraznil podvodné jednání převaděčů. „V posledních týdnech výrazně přibylo nelegálních přechodů hranice, bylo to vidět i v břeclavských ulicích. Převaděči vypustí své klienty za hranicemi, leckdy jim třeba řeknou, že už jsou v Německu a dají běžencům pokyn, aby se nechali chytit. Což oni udělají nejčastěji tak, že na sebe přitáhnou pozornost, protože neví kde jsou,“ uvedl.

Nelegálních migrantů na jihu Moravy přibývá. Na snímku při kontrolách na dálnici D2 na Břeclavsku.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Tísňová linka v permanenci

Policisté ve velké míře vyrážejí „sbírat“ migranty na základě oznámení přes tísňovou linku Policie ČR. „Současné zvýšené záchyty migrantů zejména v oblasti česko-slovenské hranice na jižní Moravě a na Zlínsku, ale i dále ve vnitrozemí, jsou i výsledkem dlouhodobých opatření Policie ČR v blízkosti státních hranic se Slovenskem na vytipovaných migračních trasách,“ dodala mluvčí prezidia Pilařová.

Už na základě výsledků nedávného cvičení s názvem Morava mluvili policisté o „ne příliš optimistickém výhledu do následujících měsíců.“ Což se potvrzuje. A důvod zvýšené nelegální migrace? Podle informací Deníku aktuální špatná situace v Turecku. „Většinou jde o Syřany, kteří odcházejí z Turecka kvůli ekonomické krizi a náladám ve společnosti,“ sdělil i místostarosta Břeclavi Matuška.

Podle policejního prezidia a ředitelství cizinecké policie nárůst počtu zachycených cizinců odráží celkový trend počtu detekovaných nelegálních migrantů na trasách takzvané západní balkánské cesty, zejména vzrůstající tlak na hranici mezi Srbskem a Maďarskem. „Tato situace zřejmě souvisí s vnitropolitickou a ekonomickou situací v Turecku,“ přidala se Pilařová.

Ženy a děti? Výjimečně

Již před cvičením Morava policisté zvýšili frekvenci namátkových kontrol na vytipovaných přeshraničních silničních a železničních tazích.

„Budou s nimi nadále pokračovat minimálně ve stejné míře. V rámci cílených namátkových kontrol využívají policisté dostupné techniky, která umožňuje například detekovat přítomnost osob skrytých v nákladovém prostoru vozidel, odhalovat případné padělané či pozměněné doklady totožnosti či skrytě monitorovat provoz vozidel či osob v zájmovém prostoru, a to v denních i nočních hodinách,“ popsala Pilařová. Vrtulník pak využívá také k dohledávání osob a monitoringu.

Cvičení Morava podle policistů ukázalo, že počet nelegálních migrantů, jejichž snahou je „projet“ přes naše území do jiného členského státu Evropské unie, zejména do Německa, je enormně vysoký. Během osmačtyřiceti hodin policisté zajistili 277 běženců, převážně ze Sýrie. Jak policie sdělila, často se jednalo o velké, až čtyřicetičlenné skupiny mladých mužů, ve věku 18 až 25 let, výjimečně šlo o ženy a děti. Policisté odhalili také sedm převaděčů z různých zemí.

Tranzitní nelegální migrace



- Podle policie roste počet ilegálních cizinců projíždějících přes Česko dál do zemí EU. Hovoří o nepříliš optimistickém výhledu do následujících měsíců.



- Zatímco v roce 2021 bylo na našem území zjištěno celkem 1 330 tranzitních nelegálních migrantů, letos jich bylo zhruba 4 200 už na konci srpna.



- 70 procent případů je setrvale zjišťováno v Jihomoravském kraji, 25 procent na Zlínsku.



- V drtivé většině jde o státní příslušníky Sýrie, dále pak Turecka, Afghánistánu a Indie.



- Stále však platí, že Česká republika není pro tyto cizince cílovou zemí a možnosti požádat o mezinárodní ochranu na našem území, téměř výhradně nevyužívají.



Zdroj: Policejní prezidium