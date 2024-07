Trojice mužů škodila na východě Čech i v zahraničí. Dva z nich se vloupali do provozoven v Hradci Králové a Týništi nad Orlicí. Hradečtí kriminalisté podali návrh na obžalobu dvou obviněných mužů z trestného činu krádež a poškození cizí věci, za což jim hrozí až pětileté vězení.

„Muži ve věku 32 a 38 let měli v dubnu loňského roku vniknout do jedné hradecké restaurace a zásilkovny v jednom a o měsíc později do jedné prodejny v Týništi nad Orlicí. Z obou míst odcizili peníze, elektroniku, alkohol, potraviny, oblečení a různé zásilky. Vše v hodnotě téměř 400 tisíc korun,“ sdělila k případu policejní mluvčí Iva Kormošová.

K jednomu z pachatelů se v červnu přidal dvacetiletý komplic. Společně ve skladovacím areálu v Hradci Králové založili požár, aby se vypnulo elektronické zabezpečovací zařízení. Poté vnikli do kanceláře firmy, kde se pokusili nejdříve odcizit celý trezor, to se jim však nepodařilo.