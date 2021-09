Zloděj se při výslechu doznal také ke vloupání do BMW o dva dny dříve. „Policisté muže dále prověřují v souvislosti s dalšími krádežemi na hotelích. Podezřelého, který je ve vazbě, od těchto činů neodradil ani fakt, že byl koncem července za obdobné skutky pravomocně odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 4,“ dodal Rybanský.

Vykradač aut se vloupal do sanitky. Po ulici pak chodil v záchranářské bundě | Video: Policie ČR

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.