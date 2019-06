V posledních letech sice policie zaznamenala u tohoto typu trestné činnosti klesající trend. Zatímco ještě v roce 2013 bylo vloupaček přes 62 tisíc, loni to bylo 21,1 tisíce. „Letos v prvním půlroce byl mírný nárůst,“ konstatuje Michal Herma z Policejního prezidia.

Přičítá to mimo jiné působení zlodějů ze zahraničí.„V posledních dvou letech jsme zaznamenali příliv organizovaných skupin z Latinské Ameriky zaměřených na vloupání do domů,“ dodává. Mění se přitom oblast zájmu zlodějů.

Zatímco dříve brali téměř všechno, nyní je zajímají především peníze, šperky, historicky cenná díla, ale i elektrokola, která mají vysokou finanční hodnotu. Méně než dříve je pak zajímají například elektrické vrtačky a další věci, které z vykradených domácností mizely. Souvisí to prý mimo jiné s tím, že se lidé mají lépe než dříve, a proto jsou jejich byty a domy lépe vybaveny.

Psychická újma

V období prázdnin podle odborníků činnost zlodějů vzrůstá. Netýká se to ani tak chat či chalup, kde snáze než v jiném období mohou natrefit na jejich majitele, jako spíše bytů či rodinných domů.

Pro majitele vykradené domácnosti přitom „návštěva“ zloděje neznamená pouze fyzickou ztrátu, ale dochází u nich i k psychickým traumatům. „Mají ztrátu pocitu bezpečí,“ říká Herma.

Aplikace pomůže

Lidé by proto podle policie i odborníků měli své domovy nejen v době dovolených lépe zajistit a dodržovat základní bezpečnostní pravidla. „Mimo jiné by si měli nafotit své šperky a cennosti a zapsat výrobní čísla od elektroniky a dalšího vybavení. Pomůže jim to po krádeži při jednání s policií či pojišťovnou,“ doporučuje Zuzana Pidrmanová z Policejního prezidia.

Ještě lépe je ale podle ní snažit se vloupání předcházet. Například tím, že fotky z dovolené nebudou na sociálních sítích veřejně sdílet v jejím průběhu. Pomáhá také udržovat dobré vztahy se sousedy, kteří byt pohlídají.

A samozřejmě je nutné si ochránit i byt. „Pomoci s tím může třeba aplikace Zabezpečte se!, připravená ve spolupráci s policií,“ říká Tomáš Pospíšil z Cechu mechanických zámkových systémů. je dostupná třeba přes Google Play a ukáže lidem, co je třeba udělat.