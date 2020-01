Vyděšení majitelé hned zavolali policii. Po pár minutách hlídky zadržely osmatřicetiletého muže a třiačtyřicetiletou ženu.

„Policisté dle osobní zkušenosti poznali, že mají co do činění se známým recidivistou, který v minulosti vykrádal rodinné domy i jiné objekty a v současné době by za trestnou činnost měl sedět ve vězení. Soud jej odsoudil, dal mu termín nástupu, ale tento muž se pobytu ve vězení záměrně vyhýbal,“ popsal případ policejní mluvčí Petr Zámečník.

Muž obratem skončil ve věznici. On a jeho společnice jsou navíc podezřelí z trestného činu porušování domovní svobody.